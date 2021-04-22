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الناتو يدعم جمهورية التشيك في خلافها مع روسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 4:14 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 4:14 م

أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، عن تضامنه مع جمهورية التشيك في خلافها مع روسيا بشأن المسؤولية عن انفجار وقع عام 2014.

 

وجاء في بيان للناتو" الحلفاء يعربون عن بالغ قلقهم إزاء الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا في منطقة اليورو - المحيط الاطلنطي، وتشمل أراضي الحلف، ويتضامنون بصورة كاملة مع جمهورية التشيك.

 

وكانت براغ قد طردت الأسبوع الماضي 18 من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية، عقب صدور نتائج تحقيق بشأن تفجير مستودع ذخيرة عام 2014 تستخدمه شركات الدفاع التجارية.

 

وأودى الانفجار بحياة شخصين. وتعتقد براغ أن عملاء روس هم وراء التفجير.

 

وتنفى موسكو تورطها في التفجير، وردت بطرد 20 من أفراد طاقم السفارة التشيكية في موسكو.

 

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل اليوم، إن الكتلة الأوروبية تدعم جمهورية التشيك في قراراتها.

 


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