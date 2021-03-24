عظيمة: الدوري المصري بطولة كبيرة وطموحي عال مع المقاصة

قال محمد عبدالعظيم عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة، إنه كان يتابع الدوري المصري عندما كان يتواجد في المانيا والخليج.

وأضاف عظيمة في تصريحات إذاعية، أن الدوري من أكبر الدوريات العربية، خاصة وأنه يمتلك 18 ناديا وهو ما يعطي له قوة كبيرة، خاصة وأنه لا يوحد دوري في الخليج بنفس العدد، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة المنتخب المصري.

وعن تأهل المقاصة لدور الثمانية من كأس مصر، قال عظيمة: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول في الثلاث أسابيع الماضية، والتي كانت السبب في الفوز على سيراميكا والتأهل لدور الثمانية".

وتابع: "طموحي في الفترة المقبلة التواجد في المربع الذهبي في نهاية الدوري المصري، والمشاركة في بطولة إفريقيا".