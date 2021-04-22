شمس الكويتية: دفنت نفسي أكثر من مرة وشعرت بالأمان

شمس الكويتية: الرجال يخافون من كوني فنانة متحررة

شمس الكويتية: أنا متحررة فكريا لكني ملتزمة في حياتي

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها تكره الغرور، وهذا ما دفعها لدفن نفسها أكثر من مرة؛ لتجرب فكرة الموت وتأخذ وقت في إعادة النظر في نفسها وتصرفاتها.

وأضافت، في حوار ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أنها قامت بحفر حفرة تشبه المدفن، تغطيها بأكملها حتى وجهها، وظلت فيها لمدة 20 دقيقة كاملة، مؤكدة أنها شعرت بأمان في تلك الحفرة فضلًا عن شعورها بأن هذا المكان أفضل من العالم الخارجي.

وأوضحت أن أكثر ذنب سيطر على تفكيرها حينها هو بعدها عن والداتها وإضرارها بالسفر الدائم بسبب العمل، منوهة بأنها تشعر أن جميع أخطائها غير متعمدة، وتكون بدون قصد منها.

وذكرت أن العديد من الأشخاص تمنوا عدم خروجها من تلك الحفرة، لأن ذلك يرجع للطبيعة البشرية التي تجعل الأفراد من الصعب أن يتفقوا على شخص واحد.

وأكدت حبها للفنانة نوال الكويتية وآمال ماهر، بالإضافة إلى الفنانة مي فاروق، نافية وجودها في التصنيف مع باقي الفنانات: «اعتبريني أتفه شخص جاء الوسط الفني».

وعرفت الغرور بأنه نقص، بينما الطمع ليس خطأ، مؤكدة عدم وجود أي فروق بين الغيرة والشك وحب التملك، موضحة أن هذه الصفات لا تقتصر على الذكور فقط بل النساء أيضًا.

وأشارت إلى أن جميع الرجال الذين دخولوا حياتها كانوا يرغبون في تملكها، موضحة أنها ليست السبب في هذا، بل أن الرجال يخافون من كونها فنانة متحررة، مضيفة أنها متحررة فكريًا، لكنها ملتزمة في حياتها.

وشددت على أنها شخص غير غيور على الإطلاق، إضافة إلى أنها لا تنجذب لشخص متزوج من امرأة أخرى، قائلة: «اتقدملي مئات الأشخاص المتزوجين وكنت أهينهم، كانوا أشخاص مخادعين».