إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالعجوزة

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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات حول مطعم بشارع أبو المعاطي بمنطقة العجوزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب وجود خلافات سابقة بسبب مطعم ملك أحدهما وما يسببه من إزعاج، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وألقت القوات القبض على طرفي المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.