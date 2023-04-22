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تعرف على تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادا لمواجهة الرجاء

عمرو فهمي
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 1:25 ص | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 1:25 ص

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته مساء الجمعة  لمباراة الرجاء المغربي، التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ١٥ دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيما عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران.

وعقد الاجتماع الفني للمباراة في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الرجاء زيه المكون من اللون الأخضر كاملًا.


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