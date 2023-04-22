الجيش السوداني: بدء عملية إجلاء البعثات الدبلوماسية التي تطلب ذلك خلال ساعات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، بدء عملية لإجلاء كل البعثات الدبلوماسية التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور أورده عبر حسابه بموقع فيسبوك، اليوم السبت: "تلقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد، ووافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول".

وطبقا للبيان، "ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فورا".

وأشار إلى أنه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب".