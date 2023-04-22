وضع فريق الترجي التونسي قدما في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه شبيبة القبائل الجزائري 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد علي بن حمودة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في مباراة الإياب حيث يكفي الترجي التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي، فيما يحتاج شبيبة القبائل للفوز بفارق أكثر من هدف.

كان الترجي تأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تأهل شبيبة القبائل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من المباراة المقبلة في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي.

وبدأ الترجي المباراة بحماس شديد وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فريق شبيبة القبائل لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات لامتصاص حماس لاعبي الترجي.

وكاد الترجي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما لعبت كرة إلى داخل منطقة جزاء شبيبة القبائل أبعدها الدفاع لتصل إلى حمدو الهوني على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وبعد هذه الهجمة فرض الترجي سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وفي المقابل تراجع شبيبة القبائل لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن هجمات مرتدة.



ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر، لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 والتي كادت أن تشهد تسجيل الترجي لهدف التقدم عندما سدد محمد بن رمضان الكرة من ركلة حرة أبعدها محمد حديد حارس شبيبة القبائل ببراعة.



ورد شبيبة القبائل في الدقيقة 28 عندما استلم كسيلة بواليا الكرة داخل منطقة جزاء الترجي من الناحية اليسرى ليمررها إلى محمد بومشيرة الذي قابلها بتسديدة قوية تصدى لها معز بن شريفية، حارس الترجي ببراعة.



وبدأ لاعبو شبيبة القبائل في مبادلة فريق الترجي الهجمات لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.



ومع بداية الشوط الثاني، كثف الترجي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل واصل فريق شبيبة القبائل اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.



وبمرور الوقت بدأ فريق شبيبة القبائل يتخلى عن حذره الدفاعي وبدأ بالضغط على لاعبي الترجي من منتصف ملعبهم في محاولة لإجبارهم على ارتكاب الأخطاء.

ورغم سيطرة شبيبة القبائل على مجريات اللقاء إلا أن الترجي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 54 عندما لعب حمدو الهوني رمية تماس إلى محمد علي بن حمودة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليصبح في مواجهة الحارس محمد حديد ليسدد الكرة بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى.

بعد الهدف كثف شبيبة القبائل من محاولاته الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة، وهو ما أدى لظهور مساحات في دفاع الفريق الجزائري بدأ لاعبو الترجي في استغلالها في شن هجمات مرتدة في محاولة لتسجيل هدف ثان.



ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر.



وكاد شبيبة القبائل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 88 عندما توغل مصطفى عليلي بالكرة من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة الست ياردات للترجي وسدد الكرة لكن معز بن شريفية تألق وتصدى لها.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة سدد مصطفى عليلي، لاعب شبيبة القبائل، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بن شريفية بقدمه.



ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الترجي بهدف نظيف.