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العاصمة السودانية تشهد هدوءا نسبيا في الساعات الأخيرة

د ب أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 9:58 ص | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 9:58 ص

شهدت مدن العاصمة السودانية الثلاث "الخرطوم وبحري وأم درمان" هدوءا نسبيا في الساعات الأخيرة باستثناء بعض المناطق في الخرطوم التي لايزال قاطنوها يسمعون دوي الانفجارات وأصوات الاشتباكات لاسيما في الأحياء الواقعة وسط وجنوب الخرطوم بجانب أحياء في أم درمان.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لمدة ثلاثة أيام بوساطة أمريكية، تنتهي غد الأحد.

وقال شهود عيان بأحياء جنوب ووسط الخرطوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب يوم السبت الماضي لا تهتز منازلهم بدوي الانفجارات ولا يسمعون أصوات الرصاص من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وصوت الطائرات المقاتلة في سماء الخرطوم وهو ما جعلهم ينعمون بنوم هادئ.

وقالت "ستنا مختار" إنها استيقظت فجر اليوم السبت على دوي عال وأصوات رصاص بحي الصحافة لكنه لم يستمر طويلا كما هي العادة.


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