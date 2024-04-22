مشرعون أمريكيون يطالبون نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا بالاستقالة

أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بأن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت "مينوش" شفيق، ذات الأصول المصرية، تواجه دعوات متزايدة لدفعها نحو تقديم استقالتها وسط تصاعد الاضطرابات في الحرم الجامعي بسبب الحرب في غزة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى حملة غضب عارمة ضد شفيق، بعد طلبها الشرطة لطلاب معتصمين داخل حرم الجامعة، تنديدا بالحرب على غزة.

واعتقل أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين بعد رفضهم مغادرة الحرم الجامعي الأسبوع الماضي بينما أدلت شفيق بشهادتها أمام لجنة التعليم بمجلس النواب.

وبعد استجواب شفيق لأكثر من ثلاث ساعات، أصدرت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك بيانًا أمس قالت فيه: "جامعة كولومبيا بحاجة إلى قيادة جديدة. ويجب على شفيق أن تستقيل فورا".

وانضم العديد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين إلى دعوة ستيفانيك لشفيق بالتنحي، بما في ذلك جميع الجمهوريين في مجلس النواب في نيويورك.

من جانبها، أعلنت شفيق اليوم أن جميع فصول الدراسة بالجامعة ستكون عن بعد، فيما اعتبرت النائبة الجمهورية نيكول ماليوتاكيس، بأن دفع شفيق نحو التعلم الافتراضي دليلا على أنها "غير قادرة على وقف النشاط المعادي للسامية في حرمها الجامعي والحفاظ على الطلاب آمنين"، وفقا لمنشور عبر حسابها على منصة "إكس".

وفي مجلس الشيوخ، دعا السيناتور تيم سكوت والسيناتور جون فيترمان، شفيق إلى التنحي. وفي أعقاب الاحتجاجات، استدعت شفيق سلطات إنفاذ القانون في ولاية نيويورك إلى الحرم الجامعي وتم اعتقال العديد من الطلاب.

وقالت شفيق في بيان في وقت مبكر من اليوم إنه "تم استغلال هذه التوترات وتضخيمها من قبل أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا والذين جاءوا إلى الحرم الجامعي لمتابعة أجنداتهم الخاصة".