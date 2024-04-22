استقبل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، وفدا طبيا من الخارج للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من سبعة أشهر.

وينتظر أن يجري الأطباء الزائرون عشرات الجراحات لمرضى في أمسّ الحاجة إليها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وضم الوفد تخصصات متعددة، بينها جراحة العظام والعمود الفقري والأوعية الدموية، ودفعت به مؤسسة رحمة حول العالم الإغاثية إلى المنطقة التي أشبعتها إسرائيل قصفا وتدميرا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال عيد صباح مدير التمريض في مستشفى كمال عدوان، وهو أحد مستشفيات قليلة لا تزال تعمل في عموم القطاع، إن الوفد يضم أطباء من أصول عربية قادمين من ألمانيا.

وأضاف أن أصول الأطباء من مصر والأردن والمغرب، وأنهم تطوعوا للحضور إلى القطاع للمساهمة في دعم القطاع الطبي المنهك.

وتابع: «الآن تجرى عملية لجراحة الصدر.. عملية مركبة لجراحة الصدر والعمود الفقري. ستجرى عمليات للعظام والأوعية الدموية وأيضا عمليات في طب الطوارئ.. سيقوم بعض الأطباء المتخصصين في طب الطوارئ والإسعافات الأولية بالعمليات».

واستكمل: «الإخوة في تمريض العمليات سيقومون بإجراء العمليات المجدولة الموجودة لدينا التي كنا ننتظر تحويلها للخارج والآن أصبحت متاحة لإجرائها في مجمع كمال عدوان بعد وصول وفد مؤسسة رحمة حول العالم».

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في القطاع وصل إلى 28 مستشفى، من أصل 36 كانت تعمل لخدمة سكانه على مدار الساعة.