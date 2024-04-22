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ثنائي هجومي لميلان أمام إنتر

محمد جلال
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 8:11 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 8:11 م

أعلن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان، في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الإثنين، في بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل إنتر ميلان ضيفا على ميلان، اليوم الإثنين، على ملعب "سان سيرو"، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيد كالابريا، ماتيو جابيا، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز

الوسط: ياسين عدلي، تيجاني ريندرز، يونس موسى، روبن لوفتوس-تشيك

الهجوم: كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو

وعلى مقاعد البدلاء: نافا، سبورتيلو، كالدارا، فلورينزي، تيراكيانو، بن ناصر، شوكويزي، جيرو، يوفيتش وأوكافور.


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