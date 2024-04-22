استعرض الإعلامي عمرو أديب، عينات اشتراها من المخابز الموجودة بمختلف المناطق على الهواء، وذلك لمتابعة مدى التزامها بتطبيق التوجيه الوزاري الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إذ استعرض الإعلامي الخبز السياحي والفينو الذي اشتراه الإعداد من منطقة المقطم. وأظهر الإعلامي الاختلاف الكبير بين إنتاج مخبزين بنفس المنطقة يبيعان الرغيف بـ1.5 جنيه، إذ بلغ حجم أحدهما ضعف الآخر.

وقال عن الرغيف الأول: «حاجة محترمة رغيف ملدن حلو، وريحته حلوة، لو حطيت فيه حتة جبنة يلف»، مكتفيًا في الثاني بالإشارة إلى حجمه الصغير.

كما استعرض الإعلامي رغيف فينومن نفس المنطقة يباع بـ1.5 جنيه، قائلًا: «رفيع شوية وفتحه مسألة صعبة شوية، لكنه شغال وريحته وتلدينته حلوة». وأعلنت وزارة والتموين والتجارة الداخلية، أن المخابز السياحية والإفرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقًا للتوجيه الوزاري، الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص التوجيه الصادر على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، وشمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، و100 قرش لوزن 35 جرامًا.