أشارت تقديرات الشرطة الهولندية إلى أن العصابات الهولندية المتخصصة في تفجير ماكينات الصرف الآلي قد نقلت أنشطتها بالكامل تقريبا إلى ألمانيا.

وأوضحت الشرطة الهولندية في لاهاي يوم السبت أن عدد ماكينات الصرف التي فجرتها هذه العصابات في هولندا وصل العام الماضي إلى 8 ماكينات فقط مقابل 367 ماكينة فجروها في ألمانيا.

وذكرت أنه تم إلقاء القبض على 137 هولنديا العام الماضي لاتهامهم بتفجير ماكينات صرف في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الهولندية إن جريمة تفجير ماكينات الصرف الآلي أصبحت بمثابة "منتج للتصدير" حيث كانت العصابات الهولندية تنفذ جرائم تفجير ماكينات الصرف الآلي في العام الماضي أيضا في سويسرا والنمسا وبلجيكا.

وكثف المحققون في هولندا وألمانيا من تعاونهم.

يذكر أن عدد ماكينات الصرف الآلي في هولندا أصغر بكثيرمن عددها في ألمانيا إذ إن الدفع غير النقدي في هولندا لا زال أكثر شيوعا.

وكان عدد ماكينات الصرف التي فجرها لصوص هولنديون في ألمانيا سجل رقما قياسيا بـ 442 ماكينة في عام 2022، بينما وصل عدد الماكينات التي فجرتها العصابات الهولندية في ألمانيا إلى 56 ماكينة في الربع الأول من العام الجاري، وهو عدد يقل بشكل ملحوظ مقارنة بعددها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشهد مدينة بامبرغ في جنوب ألمانيا خلال الأسبوع الجاري وقائع محاكمة 16 هولنديا بتهمة تفجير نحو 90 ماكينة صرف آلي في ألمانيا وسرقة ما مجموعه 7 ملايين يورو تقريبا.