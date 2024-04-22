تفوق مصري في منافسات الدور الثالث لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

انطلقت مساء الأحد منافسات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء، والتي شهدت منافسات قوية من قبل اللاعبين بحثَا عن التأهل للدور ربع النهائي.

وشهد اليوم الأول من منافسات الدور الثالث تفوق كبير من اللاعبين واللاعبات المصريين، حيث تأهل كل من على فرج وطارق مؤمن لربع النهائي من البطولة، بالإضافة إلى الإنجليزي محمد الشوربجي والبيروفي دييجو إلياس.

وعلى مستوى منافسات السيدات، تأهلت كل من نور الشربيني، روان العربي وسلمى هاني من مصر للدور ربع النهائي، بالإضافة إلى البلجيكية تيني جيليس.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأول من الدور الثالث لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال على النحو التالي:

فاز على فرج، المصنف الأول عالميًا، على السويسري نيكولا مولر المصنف الثالث والعشرين عالميًا بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 7-11/ 11-5 / 11-4 / 11-5 .

كما فاز الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف السابع عالميًا، على يوسف سليمان، المصنف الثاني عشر عالميًا من مصر بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 11-9/ 11-7 / 11-8.

فيما فاز طارق مؤمن، المصنف الثامن عالميًا، على المكسيكي ليونيل كارديناس، المصنف الخامس والعشرين عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي:7-11/ 11-3 / 11-8/ 11-6.

وأخيرًا فاز البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، على الهندي راميت تاندون، المصنف الـ40 عالميًا، بثلاث أشواط دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 11-2/ 11-4/ 11-2 .

فيما جاءت نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات على النحو التالي:

فازت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا، علي مواطنتها ندى عباس، المصنفة التاسعة عشرة عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الأشواط على النحو التالي:4-11/ 11-4/ 13-11/ 11-6.

وفازت روان العربي، المصنفة الثامنة عالميًا علي مواطنتها زينة مكاوي، المصنفة 31 عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الأشواط على النحو التالي: 11-5/ 9-11/ 11-6/ 8-11/ 11-7.

فيما فازت البلجيكية تيني جيليس، المصنفة الثامنة عالميًا، علي اليابانية ساتومي واتانمي، المصنفة الرابعة عشرة عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الأشواط على النحو التالي: 11-4/ 4-11/ 11-5 / 9-11 / 11-9.

وأخيرًا فازت سلمى هاني، المصنفة الحادية عشرة عالميًا، علي البلجيكية نيلي جيليس، المصنفة الرابعة عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الأشواط على النحو التالي: 11-5/ 11-6/ 5-11/ 11-1.