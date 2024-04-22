الناخبون في الإكوادور يوافقون على تدابير مكافحة المافيا ويرفضون الإصلاحات الاقتصادية

وافق الناخبون في الإكوادور على مجموعة من التدابير الأمنية تتضمن تسليم تجار المخدرات، فيما رفضوا الإصلاحات الاقتصادية المشجعة للمستثمرين، مما منح الرئيس دانيال نوبوا نصرا جزئيا في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد.

وأظهر الحصر السريع الذي نشرته الهيئة الانتخابية، أنه تم الموافقة بسهولة على جميع مقترحات الرئيس نوبوا التسعة لتصعيد حربه ضد عصابات الكوكايين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومع ذلك، رفض الناخبون بهامش كبير مقترحات تحرير سوق العمل والسماح بالتحكيم الدولي للمستثمرين الأجانب في البلاد.

ويعد الاستفتاء أول اختبار صعب لشعبية نوبوا منذ توليه منصبه في نوفمبر الماضي، حيث أظهر دعما قويا لسياساته المناهضة للعصابات، والتي تعتبر أمرا ضروريا لآماله في الفوز بإعادة انتخابه العام المقبل.

لكن الهزيمة فيما يخص التدابير الاقتصادية من شأنها أن تضعف تفويضه بتنفيذ إصلاحات مؤلمة إذا تم، كما هو متوقع، الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب