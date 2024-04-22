حزب الله يعلن تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

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نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأحد ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الأحد 21 أبريل 2024.

وقال الحزب في بيانه إنه نفذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة.

وفي ما يلي العمليات التي نفذتها المقاومة اللبنانية ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 14.30: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف بالأسلحة ‏المناسبة مما أدى إلى تدميرها مجددا بعد أن قام الجيش الإسرائيلي باستبدالها عقب قصفها وتدميرها في وقت سابق.

2- الساعة 19.45: استهداف تموضع ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية.

3- الساعة 22:50: إسقاط طائرة مسيرة من نوع هيرمز 450 ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان.

4- الساعة 23.05: استهداف مبنيين يستخدمهما ‌‏الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، ردا على ‌‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 07.30: استهداف مبنى يستخدمه ‏جنود إسرائيليون في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة كرد على ‏اعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية.

2- الساعة 09.30: استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة التي تم رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 10.20: استهداف نقاط ‏انتشار جنود إسرائيليين جنوب موقع جل العلام بصواريخ "بركان".

4- الساعة 17.15: استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة.