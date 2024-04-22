الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني يتفقان على تعزيز العلاقات بين البلدين

اتفق رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يزور العاصمة الباكستانية إسلام آباد حاليا، على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع شريف اليوم: لا يمكن للعلاقات بين البلدين أن تنقطع، إذ يجمع بينهما الكثير من المشتركات، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين إيران وباكستان في كافة المجالات السياسية والتجارية والثقافية.

واعتبر أن "مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ليس مقنعا"، وأردف:" قررنا تعزيز هذه العلاقات لزيادة قيمتها 10 مليارات دولار في الخطوة الأولى".

وحول المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني، ذكر الرئيس الإيراني أنه تم الاتفاق على النهوض بمستوى العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومجالات أخرى"، منوها في الوقت ذاته إلى أن "لدى إيران وباكستان مواقف مشتركة لمحاربة الإرهاب".

من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني، إن إيران وباكستان تتمتعان بعلاقات وثيقة للغاية امتدت على مدى قرون، مشددا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتمتينها، من أجل المنفعة المتبادلة وتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.

ووصل رئيسي، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى لرئيس إيراني منذ ثماني سنوات، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين بشأن ملفات إقليمية ودولية.