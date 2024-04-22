المستشار الألماني يبحث مع نتنياهو التطورات في المنطقة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمية منع تصاعد التوتر واتساع الحريق في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شولتس ونتنياهو، وفق بيان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت​​​​​​​.

كما تطرق شولتس، في اتصاله، لقرار رؤساء الحكومات والدول في مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على إيران.

وأوضح أن الحكومة الألمانية ستواصل التنسيق الوثيق مع مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي بشأن التطورات في المنطقة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي 13 أبريل الجاري، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار (درون)، في أول هجوم تشنه مباشرة من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارتها لدى دمشق مطلع الشهر نفسه.

وتتهم طهران، تل أبيب بشن الهجوم الصاروخي ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف تل أبيب أو تنفٍ رسميا مسئوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.