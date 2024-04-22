محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة الثقافة لتفقد قصر المنصورة وأعمال مبنى الأوبرا

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في إطار زيارتها للمحافظة لتفقد قصر ثقافة المنصورة وأعمال التطوير الجارية بمبنى أوبرا المنصورة، وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة من أجل تقديم كل الخدمات المتعلقة بالثقافة والفن.

وقال المحافظ، إن الدقهلية أنجبت لمصر أعلاما في شتي المجالات الثقافية والفنية والأدبية الذين أسهموا بشكل كبير في تغيير ملامح الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، أمثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم والفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، والفنان الكبير محمد صبحي رائد المسرح في العصر الحديث وغيرهم الكثير والكثير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافي لنشر الوعي في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وفي ظل الإيمان بأهمية دور قوى مصر الناعمة في تشكيل الوعى لدى المواطنين ضد المخاطر التي تواجهها علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونوه بتطلعه لأن يكون هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة مع وزارة الثقافة من أجل إقامة العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والشعرية، من أجل غرس الثقافة والفن في نفوس ووجدان الشباب لأن الثقافة والفن هما مفتاح التحضر والرقي ومصر هي أم الفن والثقافة في الوطن العربي بلا العالم كله.

وذكر بأنه سيتم استغلال كافة المواقع السياحية بالمحافظة لتنفيذ وإقامة العديد من المهرجانات والفعاليات بالتعاون مع وزارة الثقافة مثل ممشى المنصورة السياحي الجديد، الذي تم إنشائه مؤخرا وافتتاحه في فبراير الماضي، تزامنا مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي، مشيرا إلى أن هذا الممشى يعد نقله نوعية وترفيهية لأبناء الدقهلية لأنه أصبح أحد أهم المتنفسات الترفيهية على النيل وسيتم استغلاله في تنفيذ جميع الأنشطة الثقافية.

وأعرب عن شكره لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم والمستمر للثقافة والفن بالدقهلية ورعايتها لمهرجان المنصورة المسرحي في نسخته الأولى والثانية، ورعايتها للنسخة الثالثة التي ستقام في شهر يونيو المقبل.

من جهتها، قالت وزيرة الثقافة: "فخري واعتزازي لوجودي اليوم على أرض الدقهليه تلك المحافظة التي أنجبت لنا مواهب فنيه ومبدعين تركوا أثرا كبير في عالم الفن والإبداع وفي نفوس المصريين".

وأشارت إلى مواصلة تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية؛ ما ينعكس إيجابا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن، مشيرة إلى أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشأت الثقافية بمحافظة الدقهلية تمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة.

وأكدت أن وزارة الثقافة تعمل علي رعاية واكتشاف كافة المواهب الفنية والإبداعية في ربوع مصر في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة لتعود مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية.

وتفقد المحافظ والوزيرة، ممشى المنصورة السياحي على النيل، من أجل استغلاله في إقامة الأنشطة الثقافية والفنية، كما تفقدوا قصر ثقافة المنصورة والمسرح الكبير لوضع تصور لإعادة تطويره أو نقله بعد عرضه على لجنة فنية متخصصة، وأيضا تفقدا أعمال التطوير الجارية بأوبرا المنصوره على النيل ووجهت للشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه وافتتاحه أمام المواطنين.

وعلي هامش الزيارة تفقد محافظ الدقهلية و وزيرة الثقافة، قاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة والتي تضم مسرح لتقديم العروض الفنية والمسرحية ومتحف أعلام الدقهلية الذي يضم أعلاما في شتى المجالات، كما تفقدا أعمال تطوير كورنيش المشاية السفليه على النيل.

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور أيمن مختار، درع المحافظة للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لدعمها الدائم للثقافة والفن بالدقهلية، كما أهدت وزيرة الثقافة درع الوزارة إلى محافظ الدقهلية.