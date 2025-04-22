أوتشا: غزة تشهد أسوأ وضع إنساني بعد مرور 50 يوما على منع دخول المساعدات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يشهد "أسوأ وضع إنساني" منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر عام 2023، بسبب منع الكيان الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إليه، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأشار ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في تصريحات له، إلى مرور 50 يوما على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما البضائع التجارية لم تصل منذ فترة أطول.

وقال لايركه: "في غزة، يمكنكم أن تشاهدوا اتجاها واضحا نحو كارثة كاملة، في الوقت الحالي، ربما يكون الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب".

وكان الاحتلال الإسرائيلي، استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، وشدد حصاره الخانق على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.