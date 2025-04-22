إعلام حوثي: تجدد القصف الأمريكي على صنعاء فجر الثلاثاء

أفادت وكالة أنباء سبأ، التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي اليمينة، بأن طيران «العدو الأمريكي عاود استهداف أمانة صنعاء ومحافظة صنعاء فجر اليوم الثلاثاء».

ونقلت عن «مصدر محلي» قوله إن «طيران العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات العاصمة صنعاء»، مشيرا إلى استهدافه منطقة براش في مديرية سنحان في محافظة صنعاء.

كما أشارت إلى تجدد العدوان الأمريكي، فجر اليوم، على محافظة مأرب، موضحة أن العدوان الأمريكي استهدف بغارة مديرية صرواح، كما استهدف أيضا بغارة مديرية العبدية.

وأضافت أن العدوان الأمريكي استهدف مساء أمس الإثنين، مديرية مجزر بأربع غارات، كما استهدف جزيرة كمران بعدة غارات.