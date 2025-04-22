 إعلام حوثي: تجدد القصف الأمريكي على صنعاء فجر الثلاثاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 5:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إعلام حوثي: تجدد القصف الأمريكي على صنعاء فجر الثلاثاء

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 4:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 4:41 ص

أفادت وكالة أنباء سبأ، التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي اليمينة، بأن طيران «العدو الأمريكي عاود استهداف أمانة صنعاء ومحافظة صنعاء فجر اليوم الثلاثاء».
ونقلت عن «مصدر محلي» قوله إن «طيران العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات العاصمة صنعاء»، مشيرا إلى استهدافه منطقة براش في مديرية سنحان في محافظة صنعاء.
كما أشارت إلى تجدد العدوان الأمريكي، فجر اليوم، على محافظة مأرب، موضحة أن العدوان الأمريكي استهدف بغارة مديرية صرواح، كما استهدف أيضا بغارة مديرية العبدية.

وأضافت أن العدوان الأمريكي استهدف مساء أمس الإثنين، مديرية مجزر بأربع غارات، كما استهدف جزيرة كمران بعدة غارات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك