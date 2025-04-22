الحوثيون: نحو 1000 غارة جوية أمريكية على الأراضي اليمنية منذ 15 مارس الماضي

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي شن قرابة ألف غارة جوية على الأراضي اليمنية منذ 15 مارس الماضي، متهمة واشنطن بـ"استهداف مناطق مدنية وأساسية في البلاد".

وقال وزير الخارجية في حكومة جماعة الحوثيين، جمال عامر، خلال رسالة إلى عدد من الهيئات الأممية، من بينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الأمن، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الغارات الأمريكية استهدفت أبرياء وبنية تحتية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمزارع والمرافق الصحية وخزانات المياه والمواقع الأثرية"، مطالبا بـ"تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق"، في ما وصفه "جرائم حرب".

وأضاف عامر، وفقا لما نقله موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة، أن الغارات التي استهدفت ميناء رأس عيسى، أدت إلى مقتل 80 مدنيا وإصابة 150 آخرين، بينما تسببت غارة أخرى في حي سكني بصنعاء يوم الأحد، بمقتل 12 مدنيا وإصابة 30 آخرين، وهي أرقام لم يتم التحقق منها عبر مصادر مستقلة.

وذكرت جماعة الحوثيين، في بيانات، أن حصيلة الضحايا من المدنيين منذ بدء الغارات الأمريكية بلغت 217 قتيلا و436 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، من دون أن تشمل هذه الحصيلة عناصر الحوثيين.

وفي حين لم تعلق واشنطن بعد على التصريحات، نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الاثنين، تأكيدها أن "حاملات الطائرات الأمريكية تواصل تنفيذ ضربات جوية على مدار الساعة ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن".