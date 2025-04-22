ترامب يعلن أنه وزوجته يعتزمان حضور جنازة البابا فرنسيس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وزوجته ميلانيا يعتزمان السفر إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، فيما ستكون أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سنذهب أنا وميلانيا إلى جنازة البابا فرنسيس في روما، نتطلع إلى التواجد هناك".



وتوفي البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما بعد إصابته بسكتة دماغية أدت إلى فشل في القلب، وفقا للفاتيكان.

قد اختار الحبر الأعظم، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عاما، أن يدفن خارج أسوار الفاتيكان، في كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما، بعد أن وضع قواعد جديدة لمراسم جنازة أكثر تواضعا قبل وفاته.

ومع ذلك، ستكون جنازة البابا فرنسيس حدثا عالميا، حيث من المتوقع أن يحضرها رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم.

من المقرر أن يجتمع الكرادلة في الفاتيكان غدا الثلاثاء لمناقشة ترتيبات الجنازة، وعادة ما يتم الدفن بعد أربعة إلى ستة أيام من الوفاة.

وقبل ساعات فقط من وفاته، التقى فرنسيس أمس الأحد لفترة وجيزة بنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي قام بعدد من الرحلات الخارجية منذ توليه مهام منصبه بالإدارة الأمريكية الجديدة.

ولكن بالنسبة لترامب، ستكون هذه أول رحلة خارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيسافر ترامب إلى إيطاليا لحضور الجنازة فقط، أو أنه سيقوم بزيارة مواقع أخرى.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ترامب إلى روما عندما زارت البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وقالت إنه قبل الدعوة.

وكان ترامب قد خطط في الأصل للسفر إلى السعودية كأول رحلة خارجية له.