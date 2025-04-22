كلب ضال يعقر 6 أطفال في قرية بني صالح بالفيوم

أُصيب ستة أطفال بإصابات متفرقة بعدما هاجمهم كلب ضال في قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

كانت مستشفى الفيوم العام قد استقبلت الحالات الست، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وإعطاؤهم المصل المضاد لعضة الكلاب. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال ربيع عبد اللطيف، والد الطفل مهند ربيع (12 عامًا) — أحد المصابين — إن الكلب هاجم ستة أطفال في القرية، وأنه اصطحبهم إلى مستشفى الفيوم العام للحصول على المصل المضاد. وأضاف أن نجله كان قد شاهد أحد أصدقائه يتعرض لهجوم من الكلب، فحاول إنقاذه، إلا أن الكلب هاجمه أيضًا وأصابه، كما أصاب أربعة أطفال آخرين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بالمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.