زيلينسكي: الجولة المقبلة من المحادثات الأوكرانية ستكون في لندن الأربعاء المقبل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه من المقرر أن يلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في لندن يوم الأربعاء المقبل لإجراء جولة أخرى من المحادثات بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن مستعدون للمضي قدما بشكل بناء قدر الإمكان، تماما كما فعلنا من قبل، لتحقيق وقف إطلاق نار غير مشروط، يعقبه إقامة سلام حقيقي ودائم".



كما أشار زيلينسكي إلى إنه تحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ويأتي ذلك بعد جولة من المحادثات في باريس الأسبوع الماضي، والتي شهدت لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف مع سياسيين أوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، واستأنفت المحادثات الثنائية مع روسيا وسط مخاوف أوروبية من أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات كبيرة لوقف القتال.



وفي الوقت نفسه، تقود فرنسا وبريطانيا ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"الذي يهدف إلى تأمين وقف محتمل لإطلاق النار وتعزيز أوكرانيا.







