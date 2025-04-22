مخاوف من وقوع قتلى بعد فتح مسلحين النار على سائحين في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير

قال مسئولون، إن هناك مخاوفا من وقوع قتلى عقب أن أطلق مسلحون النار عشوائيا على سائحين في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، حيث وصفت الشرطة الواقعة بـ"الهجوم الإرهابي"، واتهمت المسلحين الذين يكافحون ضد الحكم الهندي بأنهم الذين قاموا به.

وكتب عمر عبدالله أبرز مسئول منتخب بالمنطقة، على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا الهجوم أكبر بكثير من أي هجوم رأيناه ضد المدنيين خلال الأعوام الأخيرة".

وأضاف: "مازال يتم التأكد من حصيلة القتلى؛ لذلك لا أريد الخوض في تلك التفاصيل".

وأشارت تقارير أولية، إلى أن المسلحين أطلقوا النار على سائحين معظمهم من الهنود يزورون منطقة باساران، على بعد 5 كيلومترات من بلدة باهالجام.

وقالت الشرطة، إن هناك الكثير من السائحين أصيبوا جراء الطلقات النارية، وأن المسئولين يقومون بإجلاء السائحين إلى المستشفيات.

وطوقت قوات الشرطة والجيش، المنطقة وبدأت مطاردة لتعقب المهاجمين.