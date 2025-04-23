تصوير أهم الأدباء العالميين في معرض كتاب في كاريكاتير بالمركز الثقافي الإسباني

بالتزامن مع يوم الكتاب العالمي، افتتح اليوم الثلاثاء 22 أبريل معرض "كتاب في كاريكاتير" بالمركز الثقافي الإسباني.

وكان من أبرز الحضور الفنان التشكيلي محمد عبلة، وإبراهيم عبلة، أمين ومدير مركز الفيوم للفنون.

ويقدم من خلال المعرض 17 رسام كاريكاتير من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رسامين إسبان وعرب ومن دول أميركا اللاتينية، مثالاً جديداً على فنهم من خلال تصوير بعض أهم الأسماء في عالم الأدب العالمي، في شكل كاريكاتير

سيجتمع ثربانتس، وكيبيدو، وكارمن مارتن جايتي، وآنا ماريا ماتوتي، وغسان كنفاني، وتوفيق الحكيم، وكامويس، وأليخو كاربنتير و خوليو كورتاثار مع كافكا، وإدجار آلان بو وجول فيرن، وغيرهم.

كما قدم في الافتتاح إبراهيم عبلة، أمين ومدير مركز الفيوم للفنون، الذي يضم مجموعة فريدة من الرسوم الكاريكاتورية، بعضها تاريخي، العلاقة الغريبة بين الكاريكاتير والرسم والأدب، حيث يكون الكُتاب، الذين انطلق الكثير منهم إلى النجومية والشهرة، موضوعًا للرسم الذي يمكن أن يكون نقدي أوعاطفي.

من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 22 إبريل وحتى 9 مايو والدخول بالمركز الثقافي الإسباني والدخول مجاناً.