منظمة الصحة العالمية تعلن تقليص عملياتها وتسريح موظفين بسبب خفض التمويل الأمريكي

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة ستجبر على تقليص عملياتها وتسريح موظفين نتيجة لخفض التمويل الأمريكي الذي ترك فجوة ضخمة في ميزانيتها.

وقال جيبرييسوس للدول الأعضاء في المنظمة، إن "عدم دفع الولايات المتحدة مساهماتها المقررة لعامي 2024 و2025، إلى جانب خفض المساعدات الإنمائية الرسمية من جانب بعض البلدان الأخرى، يعني أننا نواجه فجوة في الرواتب للفترة 2026-2027 تراوح بين 560 و650 مليون دولار، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وبعد تنصيبه في يناير، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يوجه الولايات المتحدة للانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي كانت هدفاً لانتقاداته في السابق بسبب معارضته طريقة استجابتها لوباء كورونا.

وخلال حديث له في البيت الأبيض بعد ساعات من تنصيبه، قال ترامب: إن الولايات المتحدة تدفع لمنظمة الأمم المتحدة أكثر بكثير مما تدفعه الصين، مضيفاً: "منظمة الصحة العالمية احتالت علينا".

ويعد الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة الصحية العالمية حيوياً من أجل عملها، خاصة وأنها المانح الأكبر للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً.