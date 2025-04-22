 طهران: تأجيل عقد اجتماع الخبراء بين الجانبين الإيراني والأمريكي إلى السبت 

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل عقد اجتماع الخبراء الفنيين بين إيران والولايات المتحدة والذي كان مقررا يوم غد الاربعاء في سلطنة عمان إلى يوم السبت المقبل.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن بقائي قوله في تصريح للصحفيين أنه بناءً على اقتراح من سلطنة عُمان وموافقة وفدي إيران والولايات المتحدة، تم تأجيل الجلسة الاستشارية الفنية بين البلدين - التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء في إطار الحوارات غير المباشرة بين الجانبين - إلى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع حضور رؤساء وفدي البلدين.

وكان قد عقدت جولتان من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية على إيران الأولى في سلطنة عمان يوم 12 أبريل والثاني يوم 19 من ذات الشهر في إيطاليا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي ترأس وفد بلاده ، عقب جولة المباحثات الثانية غير المباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف بأن "الأجواء الإيجابية نسبيًا في روما، أسهمت في تحقيق تقدم على صعيد المبادئ والأهداف المتعلقة باتفاق محتمل".

من جانبه، وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة اجتماع دبلوماسي خاص، إن الاجتماع أحرز "تقدما جيدا جدا" في المفاوضات.