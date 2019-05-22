خلافات في الائتلاف الحاكم تعرقل استمرار الحكومة الإيطالية

ذكر أحد مستشاري نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الأربعاء، أن الخلاف داخل الائتلاف الحاكم وصل لمرحلة "لا يمكن (للحكومة) المضي فيها على هذا النحو".



وأصيبت العملية السياسية بالشلل فيما يشن حزب الرابطة اليميني المتطرف المنتمي إليه سالفيني وحليفه الشعبوي، حزب حركة خمس نجوم، حملات متنافسة بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى يوم الأحد.



وقال وكيل مجلس الوزراء جيانكارلو جيورجيتي في رابطة الصحافة الأجنبية في روما: "من الواضح لي أنه في الأسابيع القليلة الأخيرة كان لدى الحكومة مشاكل قليلة في الخروج بنتائج".



وأضاف: "لا نستطيع المضي قدما على هذا النحو ".



وكان سالفيني أكثر تفاؤلا في حوار أجراه مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" حيث قال: "الحكومة لن تنهار. سوف تستمر لأربعة أعوام (أخرى) لأنها تؤدي بشكل جيد ".



ومما لا شك فيه، هناك تكهنات واسعة النطاق أن تحالف الرابطة وحزب حركة خمس نجوم قد ينهار بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي، خصوصا إذا ما أكدت تغييرا في توازن القوة داخل الائتلاف.



وفي الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي، تصدر حزب حركة خمس نجوم بنحو 33 بالمئة، مقابل حصول الرابطة على 17 بالمئة. وتقول استطلاعات الرأي إن الرابطة لديها الآن نحو 30 بالمئة مقابل مابين 20- 25 بالمئة لحركة خمس نجوم.



وقلل جيورجيتي من التوقعات الخاصة بنتائج حزبه، حيث قال للصحفيين: "إذا حصلنا على 30 بالمئة سوف أقدم شامبانيا لكم جميعا. هذا الأمر يبدو لي هدفا طموحا".