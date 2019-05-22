محكمة هولندية تعلن إفلاس شركة جيت إيرويز الهندية للطيران

أعلنت محكمة هولندية اليوم الأربعاء إفلاس شركة جيت إيرويز الهندية للطيران.

وأكدت المتحدثة باسم محكمة نورث هولندا الجزئية صدور القرار .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روكو مولدر، المسؤول عن إدارة مكتب الشركة بعد إفلاسها، القول هاتفيا إن المحكمة لديها سلطة قضائية في هذه المسألة بما أن شركة جيت إيرويز، ومقرها مومباي، لديها مكتب ومركز أوروبي في مطار سخيبول.

وأضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كان القانون الهندي يعترف بصلاحية الحكم الهولندي.

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم جيت إيرويز على الفور للتعليق.

ويشار إلى أن الجهات الدائنة لشركة جيت إيرويز في الهند تسعى لبيع الشركة، التي علقت أعمالها منذ نيسان/أبريل الماضي عقب نفاد التمويل.