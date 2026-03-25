 الفلبين تسعى إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع الناتو والدول الأوروبية
الأربعاء 25 مارس 2026 1:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الفلبين تسعى إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع الناتو والدول الأوروبية

مانيلا - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 1:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 1:09 م

دعا وزير الدفاع الوطني الفلبيني جيلبرتو تيودورو الابن إلى المزيد من التقارب الإقليمي في المجالات الدفاعية والعسكرية خلال اجتماعه مع مسؤول رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الوطني الفلبينية إن تيودورو التقى برئيس اللجنة العسكرية للناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراجون على هامش منتدى باريس للدفاع والاستراتيجية لعام 2026 أمس الثلاثاء، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة "أكد الوزير تيودورو على ضرورة التعاون الأوسع بين الدول، في ظل استمرار تطور التحديات، التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين".

وأكدت الوزارة أن "تيودورو أوضح أن الفلبين تضع حاليا الأساس لتعزيز التعاون المشترك والتبادل مع دول الاتحاد الأوروبي والناتو، مدعومة بواجب البلاد في تعزيز قدرتها على الصمود وحماية رفاهية الفلبينيين أينما كانوا في العالم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك