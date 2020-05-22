خطأ وفيات كورونا يضع صحفيا وراء القضبان في ميانمار

قضت محكمة في ميانمار بسجن صحفي لمدة عامين، لأن موقعه الإخباري نشر خبرا بشكل غير صحيح عن وفاة شخص بسبب فيروس كورونا، وفق محامي.

وألقت الشرطة القبض على زاو يي هتت، رئيس تحرير موقع " داي بياهو" الإخباري الإلكتروني في 13 مايو الجاري، في نفس اليوم الذي نشر فيه مقالًا يقول بشكل غير صحيح إن شخصا توفي بسبب الفيروس في ولاية كارين الواقعة شرق البلاد.

وقضت المحكمة بسجن الصحفي أول أمس الأربعاء بموجب بند من قانون العقوبات في ميانمار يعاقب على بث "الخوف أو الذعر للرأي العام".

وتعرض البند 505 من القانون، لانتقادات واسعة النطاق، باعتباره أداة يستخدمها الجيش والحكومة في ميانمار لإسكات المعارضة.