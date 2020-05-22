 رسميا.. إلغاء الدوري المكسيكي دون الإعلان عن بطل للمسابقة - بوابة الشروق
الجمعة 22 مايو 2020 7:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رسميا.. إلغاء الدوري المكسيكي دون الإعلان عن بطل للمسابقة

علاء العزب
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 6:48 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 6:50 م

أعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء البطولة هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي عن إلغاء البطولة هذا العام بفرعيها الرجال والسيدات، دون تتويج أي بطل للمنافسة.

وأضاف البيان أن فريقا كروز آزول وليون، صاحبا المركز الأول والثاني في جدول الترتيب وقت تعليق المنافسة.

الدوري المكسيكي ليس أول بطولة يتم إلغاءها بسبب وباء كورونا، فقد سبقه الدوري البلجيكي الذي أعلن عن تتويج كلوب بروج بطلًا للمنافسة.

بالإضافة إلى الدوري الفرنسي الذي أعلن أيضا تتويج باريس سان جيرمان باللقب، والدوري الهولندي، الذي أعلن إنهاء المنافسة دون إعلان بطلا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك