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أعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء البطولة هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي عن إلغاء البطولة هذا العام بفرعيها الرجال والسيدات، دون تتويج أي بطل للمنافسة.

وأضاف البيان أن فريقا كروز آزول وليون، صاحبا المركز الأول والثاني في جدول الترتيب وقت تعليق المنافسة.

الدوري المكسيكي ليس أول بطولة يتم إلغاءها بسبب وباء كورونا، فقد سبقه الدوري البلجيكي الذي أعلن عن تتويج كلوب بروج بطلًا للمنافسة.

بالإضافة إلى الدوري الفرنسي الذي أعلن أيضا تتويج باريس سان جيرمان باللقب، والدوري الهولندي، الذي أعلن إنهاء المنافسة دون إعلان بطلا.