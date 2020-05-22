 عجز الموازنة في تونس يتجاوز 485 مليون دولار في الربع الأول من 2020 - بوابة الشروق
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عجز الموازنة في تونس يتجاوز 485 مليون دولار في الربع الأول من 2020

البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
تونس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 9:29 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 9:29 م

زاد عجز الموازنة في تونس بنسبة 3ر48 بالمئة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما كشفت عنه وزارة المالية اليوم الجمعة.

وجاء في تقرير للوزارة نشرته وكالة الأنباء التونسية اليوم، إن عجز الموازنة بلغ 4ر1 مليار دينار (485 مليون دولار) مقابل 944 مليون دينار (327 مليون دولار) في نفس الفترة من 2019.

وأرجع التقرير الزيادة في العجز الى زيادة نفقات التصرف بـ15 بالمئة لتبلغ 2ر6 مليار دينار تونسي مقابل تقلص الموارد الذاتية ومن بينها عائدات الضرائب.

وتوقع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في وقت سابق تراجع نمو الاقتصاد في 2020 بسبع نقاط تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة إنها ستطرح في نهاية يونيو المقبل برنامجا سيحدد الاوليات القادمة للإنعاش الاقتصادي.

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