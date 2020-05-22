مستشفى عزل بأسوان يحتفل بعيد ميلاد أحد القساوسة من قنا مصاب بكورونا

احتفل مستشفى أسوان التخصصي المخصص لحالات عزل فيروس كورونا، بعيد ميلاد أحد قساوسة بمحافظة قنا والذى يخضع حاليا للعلاج من جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي باسوان، إن أطباء وتمريض مستشفى عزل أسوان أحضروا تورته وبعض الهدايا للاحتفال بعيد ميلاد القمص (بيشوي.و) ٧١ سنة وهو مواليد دندرة قنا فى 22 مايو 1949، كما قدموا فاصل غنائى لبعض أغانى عيد الميلاد، بهدف إدخال السعادة والبهجة والسرور وتخفيف آثار المرض عليه.

وتابع مدير الطب الوقائي بأسوان، أن القمص بيشوى استقبلته مستشفى العزل باسوان، منذ بضع أسابيع فى حالة حرجة للغاية، من جراء إصابته بفيروس كورونا، قادماً من محافظة قنا، حيث أخضع مباشره للعلاج داخل قسم العناية المركزة، وبدأ فى التحسن تدريجيا، عقب إتمام مراحل العلاج المتبعه، كما تم نقل بلازما دم له من أحد الأشخاص المتعافيين من الإصابة بفيروس كورونا.