الشرطة التركية تعتدي على سياسيين أكراد في أنقرة

اعتدت قوات الأمن التركية على رئيس شعبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بمدينة أنقرة، وزير جوشكون، وثمانية أفراد آخرين واعتقلتهم على خلفية محاولتهم إلقاء بيان صحفي ينتقد عزل عمد منتخبين وتعيين وصاة على البلديات التي فاز بها الحزب.

واعتقلت الشرطة رئيس الشعبة، وزير جوشكون، واعتدت على أعضاء الحزب الراغبين في الاحتجاج على تعيين الوصاة وذلك بزعم “عدم حصولهم على إذن من الولاية”، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

ولم تسمح الشرطة لأعضاء الحزب بمغادرة مبنى الحزب واعتدت عليهم بالضرب، حيث قامت بطرح عضو مجلس الحزب، عليشان شاهين، أرضا وتكبيله بالأصفاد.

واعتقلت قوات الأمن عضو الهيئة التنفيذية للحزب، ولي ساتشليك، بجانب اعتقالها النائب السابق للحزب عن مدينة هكاري، نهاد أكدوغان، ودنيز أكيل وزينو بيرام أوغلو ومحمد شريف و3 أفراد آخرين لم يتم التعرف عليهم. وتواصل الشرطة محاصرة مبنى الحزب بمدينة أنقرة.

والبلديات التي عينت فيها الحكومة مؤخرًا وصاة هي: إغدير وسعرد وكورتالان وبايكان وألتينوفا.

وتلاحق وزارة الداخلية التركية منذ أغسطس العام الماضي الذي أعلنت فيه نتيجة الانتخابات البلدية، رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين بالاعتقال والإقالة من منصبهم بشبهة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، في تحقيق لتهديدات الرئيس رجب أردوغان للأكراد وحزبهم السياسي “الشعوب الديمقراطي”، عبر أجهزة الدولة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

انتخابات المحليات الأخيرة تمكن خلالها أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر الماضي.