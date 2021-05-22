الشرطة الروسية تفض تجمعا للمعارضة وتعتقل شخصين

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فضت الشرطة اجتماعا لسياسيين معارضين روس في فندق بمدينة نيجني نوفجورود، غربي البلاد، واعتقلت شخصين، بحجة انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وقالت السياسية في موسكو يوليا جاليامينا التي نشرت مقطع فيديو لها وهي محتجزة لدى الشرطة: "هذا اضطهاد سياسي".

ويشكو الناشطون الروس وجماعات المعارضة من أن السلطات تتجاهل حقهم الذي يكفله الدستورفي حرية التجمع.

وفي آذار/مارس، اقتحم أفراد من الشرطة يرتدون الزي الرسمي فندقا في موسكو كان الناشطون يخططون للاجتماع فيه، واحتجزوا نحو 200 شخص.

وفي نيجني نوفجورود، قالت الشرطة إنه تم انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا، وهو ادعاء رفضه سياسيون معارضون.

وأيد بث مباشر من قاعة الاجتماعات ما قالته المعارضة. وأظهر البث السياسيين يرتدون أقنعة ويجلسون على مسافة من بعضهم البعض.

وكان حاكم المنطقة، جليب نيكيتين، قد أصدر مرسوما قبل وقت قصير من الاجتماع بعدم السماح بتجمعات تضم أكثر من 30 شخصا في غرفة واحدة.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن الجائحة تستخدم كذريعة لمنع تجمعات المعارضين. وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين يحضرون المناسبات الجماهيرية التي توافق عليها الدولة الروسية عادة ما يكونون بلا أقنعة واقية.