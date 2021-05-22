رويترز: بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس

مصدر: زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط ستشمل مصر والأردن

قال مصدر مطلع، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، يومي الأربعاء والخميس، في إطار جهود واشنطن لتعزيز اتفاق الهدنة في غزة.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، صباح السبت، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن «بلينكن سيناقش جهود التعافي، والعمل لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين».

وأضاف المصدر أن زيارة «بلينكن» إلى الشرق الأوسط ستشمل مصر التي توسطت في هدنة غزة بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين بقيادة حماس، وكذلك الأردن.

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.