محمد حسن يطالب الإسماعيلي بضمه نهائيا من سيراميكا

طالب محمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا المعار لصفوف الإسماعيلي، إدارة القلعة الصفراء بشراء عقده من فريقه بصفة نهائية، بعد تألقه بالفترة الأخيرة وارتياحه بالدراويش.

وقامت إدارة الإسماعيلي بجس نبض محمد حسن بشأن شراء عقده بشكل نهائي من صفوف سيراميكا، وهو ما أبدى عليه موافقة ورغبة شديدة في الاستمرار بالنادي الساحلي، وذلك حال موافقة إدارة سيراميكا على هذه الخطوة ووصول الفريقين إلى صيغة اتفاق.

ويعتمد الإسماعيلي على خدمات محمد حسن في التشكيل الأساسي، حيث شارك في الفترة الماضية مع الفريق خلال 12 لقاء، ويحتل الدراويش المركز الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة بعد خوض 23 لقاء.