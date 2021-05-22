توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1019 مواطنا بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، في بيان أصدرته اليوم، استكمال أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة، إذ تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1019 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة، التي أقيمت يومى الجمعة والسبت، بقرية مدين التابعة لمركز فارسكور، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للاهالي بمختلف المناطق.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل 9 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ل 6 حالات، فضلاً عن إجراء الأشعة لعدد 14 حالة و الكشف بالسونار ل 12 حالة، وأيضاً إجراء 420 تحليلا معمليا.