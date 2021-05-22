فلسطين: استشهاد 27 طالبا وتضرر نحو 46 مدرسة جراء العدوان الإسرائيلي

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، إن عدد الطلاب الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بلغ 27 طالبًا، منهم 22 في قطاع غزة، و5 في محافظات الضفة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أشار «الخضور» في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إلى تضرر قرابة 46 مدرسة بينهم مدارس خاصة وأخرى تتبع لوكالة «الأونروا»، مضيفا أن الأضرار شملت غرفا صفية وساحات، إضافة لتدمير مديريتي التربية والتعليم في شمال وغرب غزة.

وذكر أن العدوان شكل ضربة قاسمة لكل الجهود المبذولة على صعيد استكمال العملية التعليمية التي كانت متوقفة أصلا في القطاع بسبب جائحة «كورونا»، حيث تم تأجيل عدد من الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها سابقا.

ولفت إلى أن العديد من المدارس في غزة تحولت إلى مراكز للإيواء، الأمر الذي سيؤثر على استئناف العملية التعليمية، معلنًا عن صدور قرار بهذا الخصوص، خلال الأيام المقبلة.

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.