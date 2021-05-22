 مؤتمر صحفي غدا لمدير وكالة الطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني - بوابة الشروق
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مؤتمر صحفي غدا لمدير وكالة الطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني

رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 8:51 م

يعقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفاد بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، بأن المدير العام سوف يطلع الصحفيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

يشار إلى أن فيينا تستضيف محادثات القوى الدولية بشأن الملف النووي الإيراني وسط أنباء عن إحراز تقدم وتوقعات بإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الإدارة السابقة.

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