مؤتمر صحفي غدا لمدير وكالة الطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفاد بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، بأن المدير العام سوف يطلع الصحفيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

يشار إلى أن فيينا تستضيف محادثات القوى الدولية بشأن الملف النووي الإيراني وسط أنباء عن إحراز تقدم وتوقعات بإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الإدارة السابقة.