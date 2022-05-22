تموين شمال سيناء توضح إجراءات تحديث بطاقات التموين

أكدت أماني رسلان، مدير عام تموين شمال سيناء، أن المقر الجديد الذي ستمارس منه المديرية نشاطها خلال المرحلة القادمة هو مبنى المجلس الشعبي المحلي بمدينة العريش، نظرا لعمليات تحديث وتطوير مبنى المديرية.

وقالت رسلان، في تصريحات إعلامية، إن تحديث البيانات الخاص ببطاقات التموين وإدخال رقم التليفون ليس مطلوبا من كل أصحاب البطاقات التموينية، ويمكن للمواطن من خلال البدال التمويني أو عند صرف الخبز التأكد من بون الصرف الخارج من ماكينة الصرف.

وأضافت أنه لن يتم إيقاف أي بطاقة تموينينة بسبب عدم إدخال رقم التليفون وخدمات التحديث تقدم من خلال المديرية ومكاتب التموين مجانا، وأن كبار السن والمساجين غير مطلوب منهم تحديث البيانات، وأنه مطلوب عقد بخط تليفون باسم صاحب البطاقة التموينية فقط، ومطلوب إدخال رقم التليفون للمطلوب منهم ذلك فقط.

وأوضحت أن الموعد المقرر للانتهاء من تحديث البيانات 30 يونيو، قابلة للمد بقرار من وزير التموين.