مستشار عسكري لميركل يشكك في حاجة كييف إلى أسلحة ثقيلة

اعتبر أريخ فاد، المستشار العسكري للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أن تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لن يكون له تأثير سريع في مسار القتال، وأن كييف بحاجة إلى نوع آخر من الدعم.

وقال فاد في مقابلة نشرتها إذاعة "دويتشلاند فونك" أمس السبت، إن تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الأسلحة الثقيلة سيستغرق وقتا طويلا ولن يكون له معنى إلا في المدى الطويل، مضيفا أن "هذه الأسلحة لن تؤثر تأثيرا مباشرا في الصراع الجاري"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشدد فاد، على أن الجيش الأوكراني الآن بحاجة ليس إلى أسلحة ثقيلة، وإنما إلى طائرات بدون طيار (درون) قتالية أو أسلحة مضادة للدبابات.

وقال: "الأسلحة الثقيلة عديمة الجدوى من حيث تحقيق النجاح، ولن تساعد في إحداث تحول في الحرب في المستقبل المنظور".

واعتبر العسكري المتقاعد أنه إذا كان الغرب لا يريد حربا عالمية ثالثة، فعليه الدخول في المفاوضات عاجلا أم آجلا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع تعهدت حكومة ألمانيا بأنها ستسلم إلى سلطات أوكرانيا في يوليو القادم حزمة أولى من المدافع ذاتية الدفع المضادة للطيران من طراز "الفهد" ("فلاكبانزر جيباد").