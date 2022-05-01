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العراق يسمح بتأجيل امتحانات الغد بسبب العواصف الترابية

عاصفة ترابية . صورة أرشيفية
عاصفة ترابية . صورة أرشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 2:43 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 2:43 م

أوضحت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، إمكانية منح عطلة للطلبة جراء العاصفة الترابية، التي تتعرض لها البلاد.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن «التربية خولت تقدير موقف العاصفة الترابية، للمديرين العامين في المحافظات، وفي حال وجود غبار كثيف بإمكان المحافظ منح عطلة ويتم تأجيل الامتحان إلى اليوم الذي يليه».

وأوضح أن «قرار تخويل المديرين العامين في المحافظات لتقدير الموقف، جاء نتيجة تفاوت أوقات وصول العاصفة الترابية في المحافظات».

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن تشهد بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الاثنين، عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام الرؤية.

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