 تحرير 457 محضرا ومخالفة تموينية بالأقصر - بوابة الشروق
الأحد 22 مايو 2022 5:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

تحرير 457 محضرا ومخالفة تموينية بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 4:20 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 4:21 ص

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم تحرير 457 محضر ومخالفة تموينية في أثناء مواصلة المجهودات الرقابية بالمحافظة.

وأوضح صلاح أنه في مجال المخابز تم تحرير عدد 200 مخالفة تموينية، وفي الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 257 محضر تمويني.

وأضاف أنه تم ضبط كمية قدرها نصف طن حلاوة أطفال بدون فواتير، وضبط كمية قدرها 100 كيلو جرام مكرونة مجهولة المصدر، وضبط كمية قدرها 15 كيلو جرام قطن طبي بدون فواتير.

كما تم ضبط كمية قدرها 1,5طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك