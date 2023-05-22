حماس تتوعد: فاتورة الحساب مع إسرائيل مفتوحة

توعدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن فاتورة الحساب مع إسرائيل مفتوحة عقب استشهاد 3 شبان فلسطينيين اليوم الاثنين، برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت حماس، في بيان، إن تصاعد جرائم الاحتلال وتعدد أشكالها وآخرها جريمة مخيم بلاطة للاجئين وتدمير عدد من بيوتها، واقتحام المسجد الأقصى يجعل فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة، فمقدساتنا خط أحمر، والمساس بها لن يمر دون رد.

وأضافت أن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة لن تؤثر في معنويات الشعب الفلسطيني المنتفض، للرد على الجرائم والانتصار للمسجد الأقصى والمقدسات التي تتعرض للتدنيس والتهويد.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون بجروح فجر اليوم، في مداهمة للجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشباب الشهداء هم: فتحي رزق (30 عاما)، وعبد الله أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد زيتون (32 عاماً).

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين في نابلس وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى لاستشهاد الشبان وإصابة 6 آخرين على الأقل جروح أحدهم حرجة.

ورفع ذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري إلى 120 شهيدا، بحسب إحصائيات رسمية.