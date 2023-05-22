أوكرانيا: سلاح الجو نفذ 21 ضربة جوية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن سلاح الجو الأوكراني نفذ 14 ضربة على مجموعات روسية، بالإضافة إلى سبع ضربات، استهدفت 8 أنظمة دفاع جوي روسية في آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين- "أن القوات الجوية الأوكرانية أصابت نظام الدفاع الجوي وعددا من الأهداف المهمة الأخرى بالصواريخ وقوات المدفعية، كما تم تدمير ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار بمختلف أنواعها وخمس طائرات مسيرة هجومية، وقصفت القوات الصاروخية والمدفعية خمس مجموعات للروس ومستودعين للذخيرة وثلاث منشآت مدفعية في مواقع إطلاق النار ونقطتي قيادة وتحكم ومحطة حرب إلكترونية ونظام دفاع جوي".

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي أطلق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ستة صواريخ ونفذ 52 غارة جوية وشن 65 هجومًا باستخدام المدفعية الثقيلة وتعرضت المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنى التحتية المدنية لأضرار ودمار.

وأضاف البيان "عند قصف مدن أوكرانية مثل ليمان وسلوفيانسك وكوستيانتينيفكا، استخدم الروس مجددا صواريخ اس 300 التي لا تعتبر أسلحة عالية الدقة وهذا يؤكد مرة أخرى التكتيكات التي يتبعها الجيش الروسي".

وحذرت الهيئة من أن المزيد من الضربات الصاروخية والجوية الروسية من المرجح أن تستهدف كامل أراضي أوكرانيا في الأيام القادمة.