يحتفل صالون "نفرتيتي" الثقافي، بمرور عامين على تأسيسه، من خلال الأمسية التي تقام في السابعة مساء يوم الأحد المقبل بمركز إبداع قصر الأمير طاز في حي الخليفة.

والصالون الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، برعاية وزارة الثقافة، يهتم بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني، وتعقد حلقاته في الخميس الأول من كل شهر.

وينظم صالون نفرتيتي، في مستهل عامه الثالث احتفالية ذات طابع خاص يحضرها عدد من الشخصيات المهمة ممن أثروا فعالياته على مدار العامين الماضيين، كما يحضرها عددا من الشخصيات العامة المهتمة والمتخصصة في علوم الآثار والثقافة والتراث.

وبمناسبة الاحتفال السنوي، قرر صالون "نفرتيتي" استحداث جائزة تحمل اسم "شخصية العام"، والتي يمنحها هذا العام للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق؛ تقديرا لما قدمه من مسيرة زاخرة بالإبداع والعطاء في خدمة الثقافة المصرية، وعرفانا بإسهاماته التي أعلت من شأن الفنون والآثار والتراث الإنساني.

ويتضمن الاحتفال، تقديم عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية والتي تبدأ بعرض فيلم تسجيلي قصير عن فعاليات صالون نفرتيتي على مدار عامين كاملين، إلى جانب افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي نادر يحمل عنوان: "ذاكرة المدينة.. عمارة وعمران القاهرة"، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، والذي يعرض عددا من الصور النادرة التي قامت بتصويرها لجنة حفظ وتسجيل الآثار خلال الفترة ما بين 1881 وحتى 1954.

وعرض قصاصات لشهادات مصورة من قبل عدد من ضيوف الصالون الذين قاموا بتسجيلها بشكل شخصي للاحتفاء بالصالون، ومنهم عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ووزير الآثار الأسبق، وعالم الآثار الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق.

ويختتم الصالون، احتفاليته بعرض غنائي للسيرة الهلالية تقدمها فرقة الفنان عزت القرشي السوهاجي .

جدير بالذكر أن صالون "نفرتيتي" الثقافي تأسس على يد سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام المصري في مايو 2023 داخل مركز إبداع قصر الأمير طاز؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني عبر فعاليات شهرية حوارية، يستضيف فيها ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع.

وعلى مدار فعالياته، نجح الصالون في إثراء حالة الحراك الثقافي والفني بشكل شهري مستمر.

وأثبت أن الثقافة والآثار هي عناصر جاذبة ولديها جمهور عريض مهتم بالمعرفة والعلوم والإبداع وكل ما يتعلق بالحضارة الإنسانية.